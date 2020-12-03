Atık yağlar tekerlekli sandalyeye dönüştü

Atık yağları toplayan öğrenciler çevreye duyarlı bir projeye imza atarken, engelli arkadaşları 9 yaşındaki Duygu Naslıca'nın tekerlekli sandalye sevincine de ortak oldu.

Ortaca Cengiz Topel İlkokulu'nda yürütülen “Ortaca' da Evimiz, Temiz Kalsın Çevremiz” projesi kapsamında öğrenciler bitkisel atık yağ topladı. Bin litre hedefine ulaşan öğrencilerin topladığı atık yağlar, belge karşılığında çevre lisansına sahip yetkili firmaya teslim edildi. Teslim edilen atık yağlar karşılığında ilgili firma tarafından temin edilen tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi öğrenciye hediye edildi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, okul müdürü Hamdi Kartal ile öğretmenleri de 9 yaşındaki Duygu ve ailesinin sevincine ortak oldu. Duygu'ya hediye takdim eden Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, projeye öncülük yapan okul müdürü Hamdi Kartal, öğretmenler ve öğrencileri tebrik ettiğini belirtti.

Projenin engelli bir öğrenciye yardım etmenin yanı sıra çevre duyarlılığı açısından da çok önemli yeri olduğunu söyleyen Başkan Uzundemir; “Bir damla dahi olsa atık yağların doğayı ne kadar kirlettiğini biliyoruz. Bunun biyodizel dönüşü çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Okul Müdürü Hamdi Kartal, projeye 2018-2019 eğitim öğretim yılında başladıklarını hatırlattı. Okul Müdürü Kartal, “Öğrenci arkadaşlarımızın hedefi büyüktü. Bu atık yağları toplamak kolay değildi ama arkadaşlarımız inandılar ve başardılar. 1 litre atık yağ, bin litre suyu kirletiyor. Öğrencilerimizin projesi, bir yılda yaklaşık 1 milyar litre suyu kurtardı. Biyodizel olarak ekonomiye de bir dönüşümü var. Ayrıca bin litreye ulaşınca yetkili firma bize tekerlekli sandalye veriyor. Onu da engelli öğrencimize hediye ediyoruz. Böyle bir projede yer aldığımız için mutluyuz. Öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum” dedi.

9 yaşındaki Duygu'nun annesi Zeliha Naslıca ise duygularını şu sözlerle dile getirdi; “Çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz. Allah razı olsun.”