Atıklar, AKUT yardımıyla toplandı

Temizlik çalışmalarına zaman zaman gönüllü sivil toplum örgütleriyle devam eden Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne son olarak Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum gönüllüleri destek verdi.

Milas-Bodrum Karayolu Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki Seyir Terasında AKUT'tan 10 gönüllü ve 20 belediye temizlik personeli ile temizlik çalışması gerçekleştirildi. Terastan, yaklaşık 10 metre aşağıya dik ve kayalık bölgeye inen gönüllüler, insan eliyle atılan atık ve çöpleri tek tek topladılar.

Yaklaşık 3 saat süren ve 1 ton atığın toplandığı çalışmaya katılan AKUT Bodrum Lideri Şeyda Yücel, “Belediyenin etkinliğinde, gördüğünüz bu çok güzel manzaraya hiç yakışmayan çöpler vardı. Maalesef insan eliyle oluşan çöpleri toplamak için ip teknikleriyle inmek zorunda kaldık. Çöpler atıldığı kadar kolay toplanmıyor. Belediyeye bu değerli katkısından ve böyle bir faaliyet hazırladığı için teşekkür ediyorum. Herkesten ricamız, inanın göründüğü kadar kolay toplanmıyor. Lütfen bunun bilincinde davranalım" dedi.

Yapılan etkinlik sonunda toplanan atıklar, Konacık Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.