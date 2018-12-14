ATM faresi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği yerleştirildiği ihbarının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri banka çevresinde aldıkları önlem sonrası şüpheliyi düzeneği çıkarmaya çalışırken yakaladı.

Menteşe Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği yerleştirilmesi ihbarının ardından Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, düzeneği almak için şüphelinin gelmesini bekledi. Olaydan bir gün sonra ATM'ye gelen 32 yaşındaki H.İ.G. isimli şüpheli, kart kopyalama düzeneğini çıkardığı esnada polisleri fark edince kaçmaya başladı. Şüpheli ile ekipler arasındaki kovalamaca sonrası yakalanan şüpheli düzenek ile birlikte yakalandı.

Suç ortakları aranıyor

Kart kopyalama düzeneği ile yakalanan şüphelinin suç ortaklarının da olabileceği değerlendirilirken, diğer şüphelilerin kimlik tespitleri yapıldı. F.K. (30) ve F.E. (28) isimli şüphelilerin arama çalışmaları sürüyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Milas, Yatağan ve Fethiye ilçelerinde de kart kopyalama olaylarının faillerinin aynı kişiler olduğu değerlendiriliyor.

Tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan H.İ.G. isimli şüphelinin sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli H.İ.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firarda olan iki şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.