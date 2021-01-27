ATM'de para bulan zabıtadan örnek davranış

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli zabıta memuru Reşat Yavuz, ATM de unutulan 5 bin 410 TL parayı önce polise sonra sahibine teslim etti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Reşat Yavuz, Yalıkavak merkezinde bulunan ATM'lerin birinde işlem yapıldıktan sonra unutulan parayı fark etti. Zabıta Memuru Yavuz, 5 bin 410 lirayı Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürerek teslim etti. İlgili banka ile irtibata geçerek paranın sahibini tespit eden polis, vatandaşa ulaşarak durumu haber verdi. Haber verilmesi sonrası Yalıkavak Zabıta Amirliği'ne gelen bir kargo çalışanı olan vatandaş parası zabıta memuru Yavuz tarafından teslim edildi.