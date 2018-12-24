Av tüfeği İle vurulan genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 20 Aralık'ta Nif Mahallesi Atatürk Caddesinde yaşanmıştı. Hilmi Işık (20), arkadaşı F.G ile kuş avlamak için buluşmuş, iddiaya göre iki arkadaş avlanmaya gitmeden önce F.G'nin evinin önündeki sandalyelerde oturdukları sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu Işık başından vurulmuştu.

Işık Fethiye Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından sevk edildiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.