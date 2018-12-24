İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Av tüfeği İle vurulan genç hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.


Olay, 20 Aralık'ta Nif Mahallesi Atatürk Caddesinde yaşanmıştı. Hilmi Işık (20), arkadaşı F.G ile kuş avlamak için buluşmuş, iddiaya göre iki arkadaş avlanmaya gitmeden önce F.G'nin evinin önündeki sandalyelerde oturdukları sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu Işık başından vurulmuştu.


Işık Fethiye Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından sevk edildiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.