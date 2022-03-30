Avni Burak Yenice için hatıra ormanı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin geçtiğimiz yıl Haziran ayında hayatını kaybeden oğlu Avni Burak Yenice için 6 bin 80 fidan toprakla buluştu.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye bağlı Yerkesik Mahallesi Damla Deresi mevkiinde oluşturulan hatıra ormanı için düzenlenen fidan dikim törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Avni Burak Yenice'nin ailesi, sevenleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Başkan Gürün, “Hatıra ormanı Avni Burak Yenice'ye çok yakışıyor”

6 bin 80 adet fidanın toprakla buluştuğu etkinlikte konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hatıra ormanının hayatını kaybeden Avni Burak Yenice'ye çok yakıştığını ifade etti. Burak'ı geç tanıdığını ifade eden Başkan Gürün, “Burak'ta yaşına göre olağanüstü bir insana yaklaşım vardı. Çok farklı bir karaktere sahipti. Onu tanıyan ve onunla birlikte olan çoğu arkadaşı onunla yoldaş olmuş. Son anında toprağa teslim ederken de Amerika'dan ve diğer ülkelerden insanlar onun için, ona son görevini yapmak için işini gücünü bırakıp buraya geldiler. Yaşasaydı çok daha farklı şeylere imza atacaktı. Bence en büyük tesellimiz çocuğumuzun bu kadar nitelikli ve temas ettiği herkesi etkisi altına alıp olumlu olarak onu hayata geçirmeye çalışmasıydı. Bu hatıra ormanı ona gerçekten çok yakışıyor. Hüzünlüyüz ama aynı zamanda bunun bir gurur günü olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir evlada sahip olmuş olmanız sizler için bizler için gurur kaynağı” dedi.

Konuşmaların ardından Avni Burak Yenice hatıra ormanında 6 bin 80 adet fidan toprakla buluştu.