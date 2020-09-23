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Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerle kutlandı

Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Belediye personeli iş yerlerine araçları ile değil bisikletle ve yaya olarak gelmeyi tercih etti.


Avrupa Hareketlilik Haftası'nda vatandaşları ve belediye personelini özel araçları yerine, alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanmaya teşvik etmek için etkinlik düzenlediklerini kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşemiz sahip olduğu bisiklet yolları ile güvenli bisiklet kullanımına son derece uygun. Biz de hafta kapsamında araç trafiğinin azalması, sürdürülebilir hareketin, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve farkındalığın oluşturulması adına, böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.


Etkinlik programı çerçevesinde Menteşe Belediyesi önünden Nazım Hikmet Parkı'na kadar bisikletler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Nazım Hikmet Parkı'ndaki etkinlikler dans gösterileri, basketbol, minyatür futbol ve ip atlama oyunları ile devam etti. Menteşe Belediyesi tarafından işletilen Nazım Hikmet Parkı'nda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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