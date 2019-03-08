Avrupa pazarından Bodrum'a yoğun ilgi

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), Bodrum'u tanıtmak ve Bodrum'a gelecek turist sayısını arttırmak amacıyla 6-10 Mart 2019 tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen ITB Berlin Turizm Borsası Fuarına katıldı.

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ve Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı'nda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da turizmcileri yalnız bırakmadı. Hem magazin dergilerinde hem de ulusal kanallarda Almanya'da THY ile birlikte yoğun tanıtım kampanyasına başladıklarını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, nisan ayı itibariyle THY'nin Almanya'nın çeşitli noktalarından tarifeli seferlerinde Antalya, Bodrum ve İzmir havalimanlarını da devreye aldıklarını, ayrıca Türkiye'nin tanıtımındaki farklılaşmanın yüksek seviyede olumlu sonuçlar getireceğine inandığını belirtti.

2017 yılında Almanya'dan Bodrum'a gelen turist sayısı 30 bin iken 2018 yılında bu rakam 81 bin kişiye yükseldi.

ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı'na katılan BOTAV yetkilileri ve Yönetim Kurulu Üyeleri Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İngiltere, İrlanda, Polonya, Çekya ve Ortadoğu ülkelerinin tur operatörleri ile çeşitli görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sonucunda Bodrum'a olan yoğun ilgi ve birçok şehirden gerçekleşecek direk uçuşların da artması ile birlikte 2019 turizm sezonunda Avrupa'dan Bodrum'a gelecek turist sayısında yüksek oranda artış olacağı belirtildi.

ITB Berlin Turizm Borsası dünyanın en önemli turizm fuarlarının başında geldiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon "Biz de Bodrum ve BOTAV olarak yıllardır bu fuara katılarak Bodrumumuzu en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Yapılan görüşmeler hepimizi çok mutlu etmiştir. Her sene giderek artmakta olan beklentilerimizde ne kadar haklı olduğumuzu artan rakamlardan görebiliyoruz. 2019 turizm sezonu Bodrumumuz için daha iyi geçecektir. Dünya markası Bodrum'un yıldızını her geçen gün daha iyi parlatabilmek, tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmak için yoğun bir tempo ile çalışan BOTAV üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

180 ülkeden yaklaşık 12 bin katılımcı, işletme ve kurumun katıldığı fuarın ziyaretçi sayısının 230 bini geçmesi bekleniyor. ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı 1966'dan bu yana bütün dünyadan sektör temsilcilerini, uçak şirketlerini, tur operatörlerini, otel ve havalimanı işletmelerini, uçak şirketlerini ve seyahat etmek isteyenleri aynı çatı altında buluşturuyor.

Bodrum Tanıtma Vakfı 2018-2019 turizm fuarları döneminde 32 ülkede tanıtım çalışmaları yürütmüş, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile de Bodrum'a çeşitli ülkelerden çok sayıda medya mensubu ve blogger Bodrum'a davet edilerek Avrupa basınında ve sosyal medyada Bodrum ile ilgili birçok tanıtıcı yayın yapılmasını sağladı.