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Ayağını merdivene sıkıştıran yaramazın imdadına itfaiye yetişti

Muğla’nın Milas ilçesinde, oyun oynadığı parktaki demir merdivene ayağını sıkıştıran çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, oyun oynadığı parktaki demir merdivene ayağını sıkıştıran çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.


Olay , Milas'a bağlı İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; parkta arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamakta olan 8 yaşındaki C.D. adlı kız çocuğu, kaydırağa tırmanmak isterken dengesini kaybedince ayağı bir anda demir merdivene sıkıştı. Arkadaşları ve parkta bulunanların çabalarına rağmen küçük kızın ayağı hareket ettirilemeyince, itfaiyeden yardım istendi.


Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çocuğun ayağını açıcı makas yardımıyla sıkıştığı merdivenden kurtardı. C.D'nin olayda yara almaması teselli oldu.

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