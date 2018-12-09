Ayağının burkulduğunu iddia eden kişi için ekipler seferber oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken ayağının burkulduğu söyleyerek 112'den yardım isteyen kişi, kurtarma ekiplerini seferber etti.

Edinilen bilgilere göre, tatil için Fethiye'ye gelen 35 yaşındaki Üzeyir Özbay, dün Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne gitti. Bugün saat 16:00 sıralarında vadideki patikadan şelaleye ulaşmak için bir süre kayalıklara tırmanan Özbay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ayağının burkulduğunu söyleyerek yardım istedi.

Vadide bulunan patikanın sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye sağlık, jandarma ve AKUT Fethiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede Faralya Mahallesi'ne gelen kurtarma ekipleri, havanın yağışlı ve karanlık olması nedeniyle vadideki işletme sahipleriyle irtibata geçti. Vadideki işletmede çalışanların ulaştığı Özbay'ın sağlık durumunda hiçbir sorun olmadığı ve yürüyebildiği öğrenildi. Özbay, Kelebekler Vadisi'ne götürüldü.

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, vadiye giden yolun kışın daha tehlikeli olduğunu söyledi. Havaların yağışlı olduğunu vadiye giden patikadan ilerlemenin mümkün olmadığını vurgulayan Karaburun, “Bu yol yazın bile kullanılmamalı. Kışın ise hiç kullanılmamalı. Bu patika ancak dağcılıkla uğraşan kişilerce kullanılabilir.” dedi.