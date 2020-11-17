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Ayakkabı hırsızı tutuklandı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde gece saatlerinde apartmanlara girerek ayakkabı hırsızlığı yapan Burak M.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde gece saatlerinde apartmanlara girerek ayakkabı hırsızlığı yapan Burak M. isimli şahıs Denizli'de yakalandı. Şahsın Menteşe'ye İzmir'den geldiği, ayakkabıları çaldıktan sonra İzmir'e geri döndüğü öğrenildi.


Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir şahsın apartmanlara girerek ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Şahsın İzmir'den otobüsle Menteşe'ye gelerek ayakkabıları gece saatlerinde çaldıktan sonra İzmir'e geri döndüğü öğrenildi.


Yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlığı 19 yaşında Burak M. isimli bir şahsın yaptığı anlaşıldı. Burak M., 16 Kasım'da Denizli'de Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Uşak Kapalı Cezaevine gönderildi.

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