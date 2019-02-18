Ayakkabı içinde uyuşturucu taşırken yakalandı

Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat sonrası Gökova kavşağında yol kontrolü yapan KOM ekipleri, İzmir'den Datça'ya giden bir otobüs içinde narkotik köpeğin C.A. isimli şahsın ayaklarına tepki vermesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin ayakkabısı içinde 12 adet plakalar halinde 110 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan C.A., adli makamlara sevk edildi.