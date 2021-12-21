Aydem, öğrencileri farkındalık atölyeleri ile buluşturdu

Aydem Perakende Muzipo Kids işbirliğnde Marmaris ilçesinde yaşayan öğrenciler için eğitici ve öğretici farkındalık atölyeleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda uzman eğitmenlerin desteğiyle 100 çocuğa bilim, resim ve duygu tanıma atölyeleri düzenlendi. Bayır, Söğüt, Hisarönü, Selimiye, Orhaniye ve Turunç mahallelerinde yaşayan ilköğretim çağındaki 100 öğrenci, 4 hafta sürecek olan farkındalık atölyeleri ile buluştu. 25 Kasım'da başlayarak 17 Aralık'ta sona eren farkındalık atölyelerinde, çocukların kendi duygularını farklı sanat akımlarıyla keşfetmeleri ve doğa olayları karşısında almaları gereken önlemleri öğrenmeleri amaçlandı.

Eğitici ve öğretici atölyeler serisinin ilki, yaşanılan olumsuz doğa olayları karşısında öğrencilerin almaları gereken önlemleri içeren, duygularını fark ve ifade etmelerini sağlayan duygu tanıma atölyesi oldu. Öğrencilerden kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri için nesneleri geometrik biçimlerle yansıtan Kübizm sanat akımını kullanarak kendilerine ait bir yüz ifadesi oluşturmaları istendi. Ardından öğrenciler, yaşadıkları duyguları resim atölyesinde resmetti. Atölyenin son etabı olan bilim atölyesinde ise öğrenciler, yangınların nasıl çıktığını öğrenerek önlenmesine yönelik farkındalık kazandı.