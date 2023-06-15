Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kadın arıcılara kovan desteği

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kırsal kalkınma projelerinin içerisinde yer alan “Kadın Üreticiye Arı Kovanı Desteği Projesi” bu yıl da devam ediyor. En az 2 yıldır arıcılık ile uğraşan kadın üreticilere sağlanan proje ile kadınlar hem üretiyor, hem de aile ekonomilerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Aydın genelinde 17 ilçede gerçekleştirilen proje çerçevesinde Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı (Tarım Bakanlığı sistemi) kadın üreticilere 5'er adet arı kovanı desteği sağlanıyor. Hem kadın istihdamını artırmak hem de arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla başvuruların devam ettiği destek projesi için detaylı bilgiyi, 444 40 09 numaralı Aydın Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi'nden almak mümkün.

“Kadınlarımız yerel ekonomiye katkıda bulunuyor”

Arıcılığın çevrenin sürdürülebilirliği ve ekonominin canlılığı için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Çerçioğlu, “Bu projeyle kent genelinde arıcılık faaliyetlerini destekleyerek hem doğal yaşamı koruyoruz hem de kadınlarımızın yerel ekonomiye katkıda bulunmasına imkan sağlıyoruz" dedi.

“Desteklerimiz devam edecek”

Kadınları ekonominin içine katmak ve daha fazla aktif olmalarını sağlamak amacı ile böyle bir proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş ise, “Yıllardır olduğu gibi Başkanımız Özlem Çerçioğlu, tarımsal hizmetlere verdiği katkı çerçevesinde, şimdi de arıcılık yapan kadın üreticilerimize böyle bir destekte bulunuyor. Bundan sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimiz devam edecek” dedi.

Kısa sürede dönüş aldım

Kardeşköy Mahallesi'nden 22 yaşındaki genç kadın girişimci Damla Yılmaz, “Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Üretici Arıcılık Destek Projesi'ni duydum ve gerekli başvurularımı gerçekleştirdim. Akabinde kısa bir süre içerisinde bana dönüş yapıldı. Bu konudaki desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederim” dedi.

Aydın bölgesi arıcılığa çok uygun

6 yıldır arıcılık ile uğraştığını kaydeden Kerime Sonar, “Aydın bölgesi zaten arıcılığa çok uygun. Kadın Üreticiye Arı Kovanı Desteği Projesi, çok güzel bir proje. Tam zamanında verilmiş bir destek. Şu an bölme işlemi yapıyoruz. Bunun için de kovan ihtiyacı oluyor. Benim için çok iyi oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yaptığı bu destekten dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Her desteğin önemi var

Eşinin mesleğine heves duyarak arıcılığa adım attığını ifade eden Teslime Cindoruk ise “Şu an ana arıcılık yapıyorum. Arılar benim çocuklarım gibi oldu. Her desteğin önemi var. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederim, Allah razı olsun” dedi.

Başkan Çerçioğlu her zaman destek oluyor

Senelerden beri arıcılıkla uğraştığını ifade eden Nazife Eğinç, “Bugüne kadar bütün her şeyimizi arıcılıkla elde ettik. Güzel bir meslek. Herkese uğraşmasını tavsiye ederim. Kazançlı bir meslek” dedi. Eğinç, “Bu verilen kovanlar polen tuzaklı kovan olduğu için daha güzel. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na bu desteği için çok teşekkür ederim. Bizlere her zaman yardımcı oluyor. Biz aynı zamanda toprakla da uğraşıyoruz. Yine belediyemizin fidan dağıtımından da faydalandık. Başta Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.