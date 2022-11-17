Aydın-Muğla karayolunda bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada

Aydın-Muğla D-550 Karayolu'nda bir kamyonun arkasına tutunarak giden bisikletli görenleri şaşkına çevirdi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde Aydın istikametinden Muğla istikametine seyir halinde olan kamyonun arkasında bisikletiyle ilerleyen sürücü, adeta canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Bu şekilde kilometrelerce giden şahsın tehlikeli yolculuğu bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin hız kadranının 70 ile 80 kilometre arasında değiştiği ve bisikletlinin kamyonun arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.