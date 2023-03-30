İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Aydın’da uyuşturucu satıcılarını yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi.

Aydın'da uyuşturucu satıcılarını yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından 12 adrese yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 167 gram metamfetamin, 542 gram toz esrar, 427 kapsül sentetik ecza, 24 kök kenevir, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu, 1 bilgisayar, 2 tabanca ele geçirdi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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