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Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Kaza, Ortaca Dalyan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 42 B 0838 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kemaliye Mahallesinde yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisi ile araçta bulunan M.G. (16) ve A.A. (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ortaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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