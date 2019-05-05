IHAAW133103-GEN/05-05-2019 - Aydınlı miniklerden anlamlı etkinlik (Fotoğraflı) Onur Durmuş AYDIN (İHA) - Aydın Efeler Mimar Sinan Anaokulu öğrencileri düzenledikleri kermesten elde edilen geliri Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği'ne bağışladı. Efeler Mimar Sinan Anaokulu ‘Çölyakla yaşama el ver' sloganı ile bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Hayata geçirilen proje ile anaokulu öğrencilerinin yapmış olduğu ürünler ve öğrenci velilerinin hazırladıkları yiyecekler okul bahçesinde düzenlenen kermes ile satışa sunuldu. Çölyak hastalığı ile yaşamak zorunda olan bireylere destek olmak ve öğrenci velileri arasında farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen proje kapsamında düzenlenen kermesten elde edilen gelir Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği'ne bağışlandı. Kermes sonrası okul yönetimi tarafından öğrenci velilerine ‘Çölyakla Yaşam' konulu seminer düzenlendi. (OD-Y) 05.05.2019 13:31:58 TSI NNNN