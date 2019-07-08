Aynı okuldan 33 öğretmenden 14'ü merkeze alındı

İddiaya göre, ‘Proje Okul' çalışmaları kapsamında okul müdürü kendi ekibini kurmak için öğretmenlerden diğer okullara nakil için dilekçe talebinde bulundu. Süreç içinde okul müdürü ile ilgili başka işlemleri nedeniyle müfettiş soruşturması sonunda görevden alındı.

“Öğretmenler hakkında inceleme ve soruşturma yok”

Muğla eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Önder Uçak, bir yıl sonra 33 öğretmeni bulunan okuldan 14 öğretmenin hukuksuz bir şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine alındığını açıkladı. Uçak, “Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisemizin ‘Proje Okulu' kategorisine alınması ve okul müdürünün öğretmen kadrosunu değiştirmek amacıyla yaptığı hukuksuz hamleler sorunların başlangıcı olmuştur. Sorunun çözümü noktasında sendikamız, durumu Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki yöneticilere defalarca aktarmıştır. Aylar sonra tamamlanan soruşturma raporunda okul müdürünün yöneticilik görevi üzerinden alınarak öğretmen olarak atanması teklif edilmiştir. Asıl garabet ise bundan sonra başladı. Zira okul müdürünün kararnamesi ile birlikte okuldan 14 öğretmenin de il emrine alınma kararnameleri gönderilmiştir. Öğretmenlere yönelik herhangi bir inceleme ve soruşturma olmamasına rağmen 14 öğretmenimizin il emrine alınmasının hangi kriterlere göre, kim ya da kimler tarafından belirlenmiştir? sorusunun cevabını kamuoyu merak etmektedir. Bu öğretmenlerimizin tek ortak özelliği okul müdürüyle sorun yaşamasıdır” dedi.

Sorunun kördüğüm olmasındaki ihmaller

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmelerde öğretmenlerin kendi dilekçeleriyle il emrine çekildiği ifade edildiğinin altını çizen Uçak, “Ancak öğretmenlerimizle yaptığımız görüşmelerde bahsi geçen dilekçeleri bir yıl önce bazı öğretmenlerin okuldaki sorunlardan uzaklaşmak için Fethiye'de bir okula kadrosuyla atanmak isteği için verdiği, üç öğretmenimizin ise herhangi bir dilekçe vermediği tespit edilmiştir. Bu durum Muğla Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın usulsüz ve sahte dilekçelerle işlem yaptığını göstermektedir. Sendika olarak yapılan işlemin haksız, hukuksuz olduğunu ifade ediyoruz ve haksızlığa dur diyoruz” dedi.

“Bu kararı protesto ediyoruz”

Yönetici belirleme sürecinde hassas davranılmayarak belirlenen Okul Müdürü yüzünden öğretmenlerin mağdur edildiği yetmezmiş gibi bir de faturanın öğretmenlere kesilmesi ayrım olmaksızın bütün eğitim emekçilerini derinden üzdüğünü belirten Uçak, “Bu haksız ve hukuksuz yanlışlık acilen düzeltilmelidir. Devletin verdiği hassas görevlerin sorumsuzca kullanılması ve makamın gücünün giyotin gibi çalıştırılması toplumda büyük tepkilere ve sosyal maliyetlere neden olacaktır. Biz Eğitim Bir-Sen olarak, haklı olanların mağdur edildiği bu kararı protesto ediyoruz. Muğla Valiliğinden, Milli Eğitim Bakanlığından, Cumhurbaşkanlığından ve yargıdan böyle bir karara karşı devlet reflekslerini çalıştırmalarını bekliyoruz” dedi.