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Aynı sokakta ikinci araç yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesinde park halindeki otomobilde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeki otomobilde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Geçen Aralık ayında da aynı sokak üzerinde araç yanması kundaklama şüphesini üzerine polis soruşturma başlattı.


Edinilen bilgiye göre, saat 01.15 sıralarında Menteşe'nin Karşıyaka mahallesi Şimşek sokakta Hasan Kaya'ya ait park halindeki 48 EP 815 plakalı otomobilde, sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevlere teslim olan aracı gören vatandaşlar, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


Polis sokakta çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, alevler evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, geçen Aralık ayında aynı sokakta Barbaros Şanlı'ya ait otomobil yanması sonucu kullanılmaz hale gelmişti. Polis kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

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