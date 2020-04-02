Azerbaycan'dan Muğla'ya gelen 150 kişi yurtlarda karantinaya alındı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen yaklaşık 150 Türk vatandaşı korona virüs tedbirleri kapsamında Muğla'da boşaltılan KYK Milli Piyango Yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından, korona virüs tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarında yurt dışından gelenler karantina altına alınıyor. Bu tedbirler kapsamında bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'dan gelen 150 Türk vatandaşı korona virüs tedbirleri kapsamında boşaltılan Muğla'daki KYK Milli Piyango Yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Dalaman Havaalanına indikten sonra 7 otobüsle Muğla'ya getirilen vatandaşlar, yurt girişinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirilirken, geniş güvenlik önlemi aldı. Bu kapsamda karantinaya alınan vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Karantina sonrası vatandaşlar memleketlerine gönderilecek.

Konuyla İlgili açıklama yapan Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Korona virüs ile mücadele kapsamında yurt dışında olan vatandaşlarımızın belli bir bölümü, Azerbaycan Bakü'den gelen bir ekibe karantina süreci boyunca ev sahipliği yapacağız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Valimizin ve Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, misafirlerimizi hazır durumda bekliyoruz" diye konuştu.