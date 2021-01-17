Azmak'taki ördekleri Jandarma besledi

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ula'nın ‘Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesindeki Kadın Azmağında bulunan ördek ve kazlar Akyaka Jandarma Karakol ekipleri tarafından beslendi.

Uygulanan kısıtlama nedeniyle Azmak kenarındaki lokantalarının kapalı olması nedeniyle beslenemeyen ördek ve kazları Ula Belediyesi ve Akyaka Jandarma Karakol ekipleri sahip çıkıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Cumartesi ve Pazar günleri Jandarma ve Belediye ekipleri azmak içindeki ördekleri ekmek ile besliyor.

Azmak nehrinin girişinde ve iç kesimlerde bulunan kaz ve ördekler Jandarma ekipleri tarafından ekmek ile beslenirken, çok sayıda kaz ve ördek pandemi sürecinde Jandarma ve Belediye ekipleri tarafından beslenmeye devam edileceği öğrenildi.