Baba-oğul maçında kazanan 'sevgi' oldu

Muğlaspor'un U-11, U-12, ve U-13 takımlarında forma giyen sporcuları ve babaları, Babalar Günü'ne özel baba-oğul maçı gerçekleştirdi. Bülent Akça Futbol Sahası'nda düzenlenen etkinlikte babalar ve oğulları bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşma öncesi baba ve oğullarla bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Babalar yeşil forma, oğulları ise beyaz forma giyerek iki farklı takıma ayrıldı. Babaların takımı, tecrübeli ve deneyimli oyunculardan oluşurken, oğulların takımı genç ve enerjik oyunculardan oluştu. Babalar, yılların deneyimiyle birçok ustaca hamle yaparken, oğullar ise enerjilerini ve gençliklerini sahaya yansıttı. Oğullarına karşı mücadele eden babalar, saha içinde eğlenceli anlar yaşadı. Her iki takımda harika performanslar sergiledi ve birbirlerine karşı saygı dolu bir mücadele ortaya koydu. Babalar, oğullarının sürati karşısında zaman zaman zorlansa da karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçın normal süresi sonrasında doğrudan penaltı atışlarına gidildi. Seri penaltı atışlarında da eşitlik bozulmadı, kazanan baba-oğul sevgisi oldu. Baba ve oğullar arasında geçen özel maçta babalar ve oğulları, birlikte geçirilen zamanın ve aile bağlarının değerini vurguladı.