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Baba ve oğula evlerinin önünde pusu

Milas’ın Hacıilyas Mahallesi’nde ikamet eden R.

Milas'ın Hacıilyas Mahallesi'nde ikamet eden R.A ve oğlu A.A. gece saatlerinde evlerinin önünde saldırıya uğradı.


Kurusıkı tabanca ile R.A. ve oğlu A.A.'yı korkutan şüphelinin yanında bulunan bıçakla şahısları yaraladıktan sonra ayaklarına ateş edip, olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.


Olay yerinden kaçan şüphelinin ise daha sonra teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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