Babasının araba ile çarptığı küçük kız hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 yaşındaki Derinsu Hammal, babasının kullandığı geri manevra yapan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Harun Hammal (36) kullandığı 20 SK 507 plakalı otomobiliyle Esenköy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde geri geri gittiği sırada 2 yaşındaki kızı Derin Su'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile kazada ağır yaralanan Derinsu, babası tarafından aynı otomobil ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.