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Baca deliğine düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, düştüğü tek katlı evin baca deliğinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, düştüğü tek katlı evin baca deliğinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Çamköy Mahallesi Duran Tahir Gazi Caddesi'ndeki tek katlı evin çatı kısmında kedi sesi duydu. Ev sahipleri, sesin baca deliğinden geldiğini fark edip, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye görevleri, yavru kedinin baca deliği boşluğunda ve 2 metre aşağıda olduğunu belirledi.


Bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri, kanca yardımıyla kediyi bacadan kurtardı. Vücudunda yara olmadığı belirlenen kedi, ekipler tarafından salındı.

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