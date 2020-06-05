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Baca yangını paniğe neden oldu

Muğla’nın Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi Saatli Kule Caddesi’nde bulunan bir hamamın bacasından çıkan duman paniğe neden oldu.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi Saatli Kule Caddesi'nde bulunan bir hamamın bacasından çıkan duman paniğe neden oldu.


Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni bilinmeyen ve tüm mahalleyi duman içinde bırakan baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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