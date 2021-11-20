İhlas Haber Ajansı

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Bacanın içerisine düşerek mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bacaya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bacaya düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi'nde yetişkin bir kedi evin bacasına düştü. Kedinin sesini duyan sahibi, hayvanı kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bacaya sarkıttıkları ip yardımıyla kediyi mahsur kaldığı bacadan kurtardı. Kedi, sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi itfaiye ekiplerine çalışmaları için teşekkür etti.

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