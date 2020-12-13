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Badem ağaçları çiçek açtı

Türkiye’de ilk çağla badem hasadının Şubat ayı sonunda yapıldığı Muğla’nın Datça ilçesinde bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Türkiye'de ilk çağla badem hasadının Şubat ayı sonunda yapıldığı Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.


Türkiye'nin birçok bölgesinde yeni yeni başlayan kar ve yağmur yağışına rağmen Datça'da badem ağaçlarının erken çiçek açması şaşkınlığa neden oldu. Şubat ayı başlarında dalları filizlenen badem ağaçlarında Şubat sonu veya Mart ayı başında ilk badem hasadı yapılıyor.


Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktada yer alan Datça Yarımadasında hava sıcaklığı 10 derecenin altına düşmezken, badem ağaçlarında önceki dönemden kalma yeşil yapraklar daha kurumadan ağaçlar tekrar yeşile büründü. Aralık ayında çok nadir çiçek açan Datça'daki badem ağaçları badem üreticisini de şaşırttı.

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