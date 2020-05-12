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Bafa'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Milas’ın Bafa Mahallesi’nde, 2 traktör, 1 kamyon ve 1 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada iki kişi yaralandı.

Milas'ın Bafa Mahallesi'nde, 2 traktör, 1 kamyon ve 1 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada iki kişi yaralandı.


Milas - Söke karayolu Bafa Mahallesi sınırları içerisinde 35 AT 4826 plakalı tır, 48 TY 772 plakalı otomobil, 48 ABH 42 ve 48 LZ 734 traktörlerin çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından otomobilde bulunan Mehmet Akbulut ve Fatma Karataş ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Işık ihlali yapan kamyonun neden olduğu iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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