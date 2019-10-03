Bafalı balıkçıların barınak sorunu çözüldü

Bafa Gölü'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşların teknelerini doğal barınağa ulaştıramama sorunu AK Parti yetkililerinin müdahalesiyle çözüldü.

Türkiye'nin en büyük 15'inci gölü pozisyonundaki Bafa Gölü'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşların, bir süredir Gölyaka bölgesindeki doğal barınağa teknelerini su seviyesinde doğal sebeplerle oluşan farklılıktan dolayı ulaştıramıyor olmaları sorunu AK Parti yetkililerinin müdahalesiyle çözüldü.

Kış aylarının yaklaşmasıyla bölgedeki balıkçılar AK Parti yetkililerinden soruna çözüm bulunması talebinde bulundu. AK Partili vekillerle Muğla il yönetiminin girişimleriyle konuya ilişkin Devlet Su İşleri Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri alanda çalışma başlattı. Çalışmaları DSİ Muğla Şube Müdürü Mehmet İskender de yerinde denetledi.

Gölyaka noktasında iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda gölün barınak noktasına doğal sebeplerle sürüklenen bitki atıkları temizlendi. Çalışmalardan memnuniyet duyan balıkçılar, AK Parti yetkilileri ve DSİ ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Milas'a geçtiğimiz günlerde düşen ve 1963'ten beri görülmeyen yoğunluktaki yağışla beraber oluşan su taşkınlarının da önüne geçmek için Ovakışlacık Mahallesi'nde dere ıslah çalışmalarının da genişletilmesiyle tarım arazilerinin zarar görmemesi amaçlanıyor. Bu bölgedeki derede, sorun tespit edilen noktalarda DSİ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.