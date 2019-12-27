Bağyaka-Fethiye Gündüz Bakımevi'nde eğitimler devam ediyor

5 adet donanımlı sınıf ile hizmet veren ve 88 öğrenci kapasiteli olan Bağyaka-Fethiye Gündüz Bakımevi'nde her sınıfta 2 öğretmen bulunuyor.

25-66 ay arası çocukların geleceğine yatırım yapılıyor

Bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimlere uygun eğitim veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağyaka-Fethiye Gündüz Bakımevi, 25-66 ay arası çocukların geleceğine yatırım yaparak, mutlu bireyler yetiştirilmesi amacıyla yüksek motivasyon ve güler yüzle çalışan, alanında deneyimli öğretmen kadrosu ile çocukların kişisel gelişimlerini destekleyen ders ve aktiviteler sunuyor. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi, kendine güvenen, sorumluluk duygusu kazanmış, çevresiyle olumlu ilişkiler kurabilen, araştırmaya ve yeni buluşlara yönlendiren, zevkli ve eğlenceli programlar ile çocukların eğitimlerine katkıda bulunuyor.

Marmaris ve Menteşe Gündüz Bakımevleri 2020 Yılında Açılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağyaka-Fethiye Gündüz Bakımevi'nde hafıza gelişim çalışmaları, okuma yazmaya hazırlık, matematik ve sanat etkinlikleri, eğlenceli fen deneyleri, drama, müzik, ritim çalışmaları ve değerler eğitimi gibi pek çok farklı eğitim veriliyor. Okul öncesi çocukların gelişim aşamalarını sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için eğitim programına ek her hafta düzenli olarak rehberlik eğitimleri psikolog tarafından yapılıyor. Çocuklara güvenli bir ortam sağlayan gündüz bakımevinde öğrencilerin yanı sıra ailelere yönelik çalışmalar da yapılıyor.

Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde Menteşe ve Marmaris ilçelerine de Gündüz Bakımevi açılacak.