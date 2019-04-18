Baharın gelişi Divan Şiiri bahçesinde şiirlerle karşılandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde baharın gelişi Divan şiiri bahçesinde düzenlenen etkinlik ile karşılandı. Fen ve Edebiyat Fakülteleri yanında yer alan bahçede düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bakiye Uğur ile Prof. Dr. Adnan Çevik, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Yeşil kampüs hedefinin bir parçası olarak Kasım ayında korunaklı bir alanda oluşturulan Divan Şiiri Bahçesi'nde lâleler, sümbüller ve nergisler baharı müjdeleyen Mart ayının son haftası açarak rengârenk görüntü oluşturdular.

Üniversite Rektörlüğünce gerçekleştiren programda baharla ilgili şarkı ve şiirler okunarak hem edebi, sanatsal ve doğal güzelliklerle dolu bir şölen gerçekleştirildi.