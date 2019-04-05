Bahattin Gümüş mazbatasını aldı

Muğla Barosu'nda gerçekleştirilen mazbata törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Menteşe Belediye Başkanına mazbatasını veren Muğla İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bilal Saydam kısa bir konuşma yaparak, "Bahattin başkanımıza başarılar diliyorum. İnşallah hem meclis üyeleri, hem de Belediye Başkanı Bahattin Gümüş için hayırlı olur" dedi.

Ardından mazbatasını alan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Muğlamıza, Menteşemize yakışan barış ve huzur içinde bir seçim süreci geçirdik. Halkımızın terci de benim yönümde oldu. Önce Menteşe halkına, tüm partili dostlarıma ve sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mazbata töreni Menteşe Belediye Meclis Üyelerinin mazbatalarını almasının ardından sona erdi.