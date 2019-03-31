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Bahattin Gümüş, oyunu kullandı

Menteşe Belediye Başkanı ve CHP adayı Bahattin Gümüş oyunu Menteşe İMKB Ortaokulunda eşi Sevilay ve kızı İlke ile birlikte kullandı.


Gümüş çiftini, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak ve partililer yalnız bırakmadı.


Oy kullanma işleminin ardından açıklamada bulunan Başkan Gümüş, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yerel seçimlere gidiyoruz. 5 yıllık bir başkanlık görevimiz oldu. Bu süreçte ‘Menteşe'yi Birlikte Yönetiyoruz' dedik ve Menteşemizi muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve halkımıza yönettik. Vatandaşlarımız bugün hizmetlerimizden memnunsa tercihini yapacaktır. Bu bir Belediye Başkanlığı seçimi, hizmet seçimi. Seçimin Menteşe'mize, Muğla'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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