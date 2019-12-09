Bahçe atıklarını zamanında çıkarmayanlara ceza uygulanıyor

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin denetimlerde, bahçe atığı toplama günleri dışında farklı günlerde ve gelişi güzel bahçe atıklarını çöp konteynırlarının içine, yanına ve sokağa atan vatandaşlar tespit edilip 320 TL cezai işlem uygulanıyor. Belirtilen günler dışında farklı günlerde bahçe atıkları atanlar diğer vatandaşların şikayeti ile yada zabıta ekiplerinin araştırması sonucu tespit ediliyor.

Yapılan denetimler sonucunda; Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği'nin 40 (Belediyenin gösterdiği alan dışına moloz, çöp vs. dökmek yasaktır), 41 (Bütün işletmelerin ve konutların çöplerini ağzı kapalı, sızdırmaz poşetlerde ve çöp bidonlarında belediyece belirlenmiş olan saatler içerisinde çıkarması zorunludur) ve 42'inci (Belediyece konulan çöp konteynırları etrafına çalı, eşya ve her türlü emtiaların atılması yasaktır) maddeleri uyarınca son bir ayda 38 kişi veya işletmeye cezai işlem uygulandı.

Kaçak hafriyatlarda tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler inşaat sezonu ile birlikte kaçak hafriyat dökümüyle de mücadele ediyor. Ekipler, şikayet üzerine veya yaptıkları rutin denetimlerde kaçak hafriyat döken kişi veya işletmelere ise Kabahatler Kanununun 41/4 maddesince (İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye) 320 TL ile 9 bin 898 TL arasında cezai işlem uygulanıyor. Aynı kişi veya işletmenin ihlali birden fazla gerçekleştirmesinde ise ceza encümen kararıyla 16 bin 510 TL'ye kadar yükseliyor. Son bir ayda yapılan denetimlerde 16 kişi veya işletmeye cezai işlem uygulandı.