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Bahçe kapısına sıkışan Zeytin'i itfaiyeciler kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bahçe kapısına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bahçe kapısına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum'un Bitez Mahallesinde meydana gelen olayda, bahçe kapısının demir parmaklıkları arasından geçerek dışarı çıkmaya çalışan Zeytin isimli köpek, başı ve ön bacaklarını geçirdikten sonra arka bacaklarını kurtarmadı. Köpeğin kapıya sıkıştığını gören çevre sakinleri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı Bodrum Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye intikal etti. Önce korkudan panikleyen köpeği sakinleştiren itfaiye ekipleri, daha sonra kurtarma makasıyla demir parmaklıkların arasını genişleterek köpeği kurtardı.


Hayvana hiç bir zarar vermeden sağlam olarak kurtaran Bodrum Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanın gerekli tedavi ve ihtiyaçlarını giderdi. İtfaiyecilerin imdadına yetiştiği Zeytin, daha sonra sahibine teslim edildi.

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