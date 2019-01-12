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Bakan Albayrak'tan, Milaslı öğrenciye teşekkür

Milas Merkez Okulu öğrencisi Elif Sodra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yeni yıl tebrik kartı gönderdi.

Milas Merkez Okulu öğrencisi Elif Sodra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yıl tebrik kartı gönderdi. Sodra'nın yeni yıl kartını alan Bakan Albayrak, resmi sosyal medya hesabından öğrenciye teşekkür etti.


Milas Merkez Okulu öğrencisi Elif Sodra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yıl kartpostalı gönderdi. Sodra'nın yeni yıl kartını alan Bakan Albayrak, resmi sosyal medya hesabından öğrenciye teşekkür etti. Milaslı Sodra'nın tebrik kartının eline ulaşmasının ardından Bakan Albayrak, öğrenciye resmi sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı. Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımın ardından Milaslı Sodra'ya hediye gönderdi.

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