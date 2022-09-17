Bakan Karaismailoğlu: "Katlı kavşak projemiz önümüzdeki günlerde başlayacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu AK Parti İl Başkanlığı ziyarette bulunurken, İsmailoğlu burada yaptığı açıklamada, "Katlı kavşak projemiz önümüzdeki günlerde başlayacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Muğla'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan İsmailoğlu burada yaptığı açıklamada, son 20 yıldır yapılan çalışmaların meyvelerini verdiğini Muğla'da gördüğünü ifade ederek, "Muğla büyüyor ve gelişiyor. Yatırımlarımız devam edecek. 2002 yılından bu yana 100 yılda yapılacak işler 20 yıla sığdırıldı. Güçlü irade ve güçlü lider ve güçlü kadrolarla bu başarıları elde ettik. Yollarda geçirdiğimiz zor saatler sona erdi. Trafik kazaları yüzde 80 azaldı. Artık Türkiye geri dönüşü olmayan bir yola girdi. 2053 yılının planlarını yapıyoruz. Muğla'da CHP'li belediye yönetimi var. Bir belediye bu kadar mı beceriksiz olur. Yapmadığı hizmetleri bakanlıklardan istiyor. Yerel yönetimlerin çok ciddi bütçe ve gelir kaynakları var. Fakat verilen paralar karşılığını bulmuyor. Seçim sürecinde bunu halka en iyi siz dava arkadaşlarımız anlatacak. Durmak yok, yola devam diyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Kötekli akıllı kavşaktaki trafik sorununa yönelik katlı kavşak projesinin önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlanacağını da sözlerine ekledi. AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinden sonra yapımı başlayacak olan Kötekli akıllı kavşak alanında incelemelerde bulunan İsmailoğlu programının son kısmı olan Bodrum programı için ilçeye hareket etti.