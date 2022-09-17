Bakan Karaismailoğlu Muğla'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla ziyareti çerçevesinde Valilik Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Muğla ziyaretlerine Milas'tan başlayan ve ardından Valiliği ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu'nu Vali Orhan Tavlı, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, belediye başkanları ile kurum müdürleri karşıladı. Ardından koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.