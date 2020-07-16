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Bakan Karaismailoğlu Muğla'ya geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 17 Temmuz Cuma günü Muğla’ya geliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 17 Temmuz Cuma günü Muğla'ya geliyor.


Bakan Karaismailoğlu Milas-Bodrum Havalimanına indikten sonra Milas çevre yolu ve Milas Devlet Hastanesi kavşağında incelemelerde bulunacak. Öğle saatlerinde Yatağan İnönü Bulvarında inceleme yapacak Bakan Karaismailoğlu, Bereket Enerji Sosyal Tesisleri ziyaretinin ardından Menteşe İlçesi'ne gelerek Kötekli Mahalle kavşağında incelemelerde bulunacak.


Denizli-Kale yolu şantiye ziyareti ve Karayolları Müdürlüğü'nün brifingi ile devam edecek program saat 17:30'da Ula İlçesi Çiçekli Mahallesi - Köyceğiz'e iniş yolunda inceleme ile sona erecek.

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