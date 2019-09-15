Bakan Kasapoğlu Boğa güreşlerine katıldı

Muğla'da yaz sezonu boyunca devam eden boğa güreşlerinde Ula ilçesinde düzenlenen güreşlere Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Kısa süreliğini güreşleri izleyen Bakan Kasapoğlu Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli şampiyonası Türkiye ayağında dereceye giren sporcuların ödüllerini verdi.

Ula ilçesinde ilk defa ücretsiz izlenen ve Belediye önderliğinde düzenlenen güreşlere Aydın ve Muğla'dan yaklaşık 140 boğa katıldı. Güreşleri yaklaşık 8 bin kişi izlerken, güreşin gelirinin tamamı ilçedeki okulların engelli rampalarının yapımında ve okullara çocuk bahçesi yapımında kullanılacak.

Zevkli ve çekişmeli geçen boğa güreşlerinde izleyiciler ile güreşlerin yapıldığı arena arasında yanabilecek olumsuzlukları önlemek için bariyerler kuruldu. Rakibinden kaçan boğalar arena içindeki görevliler tarafından sakinleştirildi.

Güreşlerin geliri okulların engelli rampasına harcanacak

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, ilk defa ücretsiz düzenledikleri boğa güreşlerine yine ilk defa bir bakan katıldığını söyledi. Akkaya, “Boğa güreşlerimizin 28'incisini yapıyoruz. Bu yılki boğa güreşlerimizi okullardaki engelli rampalarını yapmak için karar aldık. Artan para ile de okullarda çocuk bahçeleri yapacağız. İlk defa 28'inci geleneksel boğa güreşlerimiz ücretsiz halka açık oluyor. Ve ilk defa da Ula'mızdaki boğa güreşine Bakan düzeyinde katılım oldu. Sayın Bakanımız ile birlikte Ak parti Milletvekillerimiz Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ve Valimiz katıldı” dedi.

Ula'ya güreş Arenası yapılacak

Ula Belediye Başkanı Akkaya, Spor Bakanı ile daha önce yaptıkları görüşmede güreş arenası yapımı konusunda bilgilendirdiklerini belirterek, “Sayın Bakanımız ile Ula'ya güreş arenası yapımı için görüşmelerimiz devam ediyordu. Sayın bakanımızdan bunun müjdesini aldık ve 2020 yılında yapılacak güreşler için arenanın sözünü aldık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu şekilde değil, modern bir arenada güreşlerimizi yapacağız diye düşünüyorum” dedi.