Bakan Kasapoğlu Muğla Valiliğini ziyaret etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik açılış ve bakanlığına bağlı yatırımlarda bir dizi incelemelerde bunmak için Muğla'ya gelen Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Muğla Valiliğini ziyaret etti.

Ziyaretinde Muğla Valiliği önünde karşılanan Gençlik Spor Bakanı Kasapoğlu Anı defterini imzaladı.

Valilik makamında bir takım görüşmeler yaptıktan sonra Muğla Ak parti il başkanlığına geçerek partililerle bir araya gelen Gençlik Spor Bakanı Kasapoğlu, Köyceğiz ilçesi Gençlik Merkezi Açılış töreni için Köyceğiz ilçesine hareket etti.