Bakan Kirişçi: “Artık çok büyük bir tehlike arz eden durum kalmadı”

Marmaris'teki orman yangını hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Düne göre çok çok iyiyiz. Artık çok büyük bir tehlike arz eden durum kalmadı. Ancak konu neticelenmedi” dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale tüm hızıyla devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi basın açıklaması yaptı.

Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Kirişçi, dün yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “Düne göre çok çok iyiyiz. Artık çok büyük bir tehlike arz eden durum kalmadı. Ancak konu neticelenmedi. Meteoroloji'nin bugün öğleden itibaren hızlı rüzgar bilgisi var. Bu nedenle çalışmalar sabah erken saatlerde ilerledi. Gece de tüm teşkilatlarımız çalışmalarını karadan sürdürdü. Bu bize önemli yol aldırdı” diye konuştu.

Sahada görev yapan ekip sayılarını da paylaşan Kirişçi, “Sahada araç sayısı bakımından adım atacak yer kalmadı. 453'ü arazöz olmak üzere bin 148 araç sahada görev yapıyor. 3 bin 800 civarında personel yangınla mücadele ediyor. Akredite olmuş sivil toplum kuruluşları da sahada gayret gösteriyor” dedi.

Sıkıntının büyük ölçüde giderildiğini çok rahatlıkla söyleyebileceklerini ifade eden Kirişçi, “Son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek zorundayız. 61 adet hava aracı görev yapıyor. Bunlardan 3 helikopter Katar'dan geldi. Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan da 1 amfibik uçak şuan hizmet veriyor. Biz bir yardım talebinde bulunmadık ama başta İsrail, Romanya olmak üzere, Avrupa birimleri bize yardım tekliflerinde bulundu. Gelinen olumlu noktayı dikkate alarak bu teklifleri beklemede tutuyoruz. Rüzgarın ne yapacağıyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil” diye konuştu.

Kirişçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da evlerini tahliye eden ailelere 3'er bin TL yardım yapıldığını tekrarladı.

“Yanan bölgenin etrafı çevriliyor”

Yangın başladığı andan itibaren havadan müdahalenin de başladığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Bu kısa süredeki müdahale, yangının daha geniş alanlara yayılmasını engelledi. Yangının başında sahaya sivil halkın girmesini engelledik. Sahada çok profesyonel bir çalışma oldu. Eğitim almış ekiplerin koordinasyonu çok iyi oldu. Hava ve kara koordinasyonu çok iyi oldu. Yangının Marmaris'e atlama ihtimaline karşı, orada bir çöp toplama merkezi ve trafo vardı ve tedbir alınması gerekiyordu. O tehlikeler nedeniyle hava kararana kadar havadan, sabaha kadar göz kırpmadan da karadan o bölgenin tamamı söndürüldü. Bir bölge var şuanda yanan oranın da karadan ve havadan etrafı çevriliyor. Öğleden sonra çıkacak rüzgarın oluşturacağım sıkıntılar nedeniyle tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz” dedi.

Yapılan çalışmaları görmezden gelerek eleştiri yapanlar olduğunu ifade eden Soylu, “Bu bölgeye gelmeden, hassasiyetini yaşamadan, boş konuşma derdinde olanlar var. Belki de bizim zihnimizi en çok meşgul eden bu. Yalanla uğraşamıyoruz. Yalan metre icat edilse Türkiye'de afetle ilgili söylenen yalanlar en büyük ciroyu yapar. Bir partinin genel başkan sözcüsü buraya gelip ‘Burada helikopter yok' diyor. Bu büyük bir yalandır. Yangını, riskini bilmeden ‘Cumhurbaşkanlığı'nın yeri için söndürmeye çalışıyorlar' demek milletle dalga geçmektir. Bu, emek verenlere bir gram saygı göstermeden yapılan bir açıklamadır. Bir milletvekiline ulu orta yalan söylemek yakışmaz. Allah'tan korkun, kuldan utanın. Çalışanlar, bu kadar yalandan biz yorulduk siz ne yapıyorsunuz diyor. Biz Müslüman bir milletiz. Dinimizde, yalan ve gıybet konusunda insan eti yemeye kadar bir derecelendirme var. Bu milletin yakasından düşün. İş bitince gördüğünüz eksiklikler varsa bunu kamuoyuyla paylaşırsınız. Onları Allah'a ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz” şeklinde konuştu.

Orman yangınıyla ilgili yakalanan ve suçunu itiraf eden S.A.'nın da savcılığa sevk edileceğini açıklayan Soylu, “Bu ormanların sahibi doğadır. Bu ormanların sahibi, altına arabasını alıp bu ormanda piknik yapan kişilerin değildir. Eline içkisini alıp, kendini kaybedip buranın yakılmasına vesile olan kişilerin değildir. Sorumluluk hepimizindir. Orman Bakanlığı'nın ve belediyelerin piknik alanları bar. Piknikler, piknik alanında yapılmalıdır. Orman konusundaki cezalar artırılmalıdır. İdam konusu çok ağza hoş gelmiyor belki ama kendi adına güçlü bir cezası olması gerekiyor” dedi.