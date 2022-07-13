Bakan Kirişci, Datça'da yangın bölgesine geldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesinde devam eden orman yangınını yerinde incelemek üzere bölgeye geldi.

Datça Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde başlayan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen orman yangınını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangınını yerinde incelemek üzere yangın bölgesine geldi. Bakan Kirişci, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile beraber yangın bölgesinde incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi alacak.