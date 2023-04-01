Bakan Kirişci'den 'sipsi' şov

Dr. Vahit Kirişci, Muğla'nın Milas ilçesindeki '14. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret ederek bir vatandaş ile birlikte 'sipsi' çaldı.

Dr. Vahit Kirişci bir dizi programa katılmak için Muğla'ya geldi. Öğle saatlerinde geldiği Muğla'daki programına başlayan Bakan Kirişci'nin ilk durağı Milas ilçesi oldu. Milas'ta 14'üncüsü düzenlenen 'Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret eden Kirişci burada çiçeklerle karşılandı. Sektör temsilcileri, firma yetkilileri ve vatandaşlarla sohbet ederek stantları gezen Bakan Kirişci, ürünler hakkında bilgi aldı.

Bakan Kirişci fuar ziyareti sırasında karşılaştığı sipsi çalan bir vatandaşla uzun süre sohbet etti. Sohbet esnasında vatandaşın elinde bulunan sipsilerden bir tanesini alan Bakan Kirişci sipsi çaldı. Kirişci'nin sipsi çalması renkli görüntüler oluştururken, çevredekiler tarafından da beğeni topladı.

Bakan Kirişci'ye fuar ziyareti sırasında Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Milas Kaymakamı Mustafa Enver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kurum müdürleri ve siyasiler eşlik etti.