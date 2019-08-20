Bakan Kurum, Bodrum yarımadasında bir dizi incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Bodrum'da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerine başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Muğla'nın Bodrum yarımadasında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında yetkililerden bilgi alan Kurum, Yalıkavak ile Göltürkbükü arasındaki koylarda bulunan yapıların imara aykırılıklarını yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un denetimler sonrasında basın açıklaması yapması bekleniyor.