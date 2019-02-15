Bakan Pakdemirli Milas'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nevşehir'den havayoluyla Milas-Bodrum Havalimanı'na gelerek, Milas'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, bugün ilk olarak Bodrum-Milas Karayolu üzerinde bulanan bir balıkçılık tesisini ziyaret ederek, şirket yöneticileri ve işçilerle bir araya geldi.

Pakdemirli, daha sonra Milas Süt Üreticileri Birliği'nin Tanzim Satış Mağazası'na geçerek, mağazadaki yerel ürünleri inceledi. Burada Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin ve Genel Başkan Yardımcısı, Milas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin tarafından karşılanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mağazayı gezerek, ürünler hakkında ve sütmatik hakkında bilgiler aldı.

Yapılan ziyaretin ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet daha sonra Yatağan'da bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Milas'tan ayrıldı.