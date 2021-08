Bakan Pakdemirli: “Teşkilatımız THK uçaklarını güvenli bulmadı”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son orman yangınları ile ilgili Marmaris'te açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli üç ört günde 107 orman yangını çıktığını, bunlardan 98'inin kontrol altına alındığını açıkladı.

“İHA'lardan gelen bilgileri değerlendirdik”

Bakan Pakdemirli, “Şu an itibari ile Marmaris'te ki yangına üç uçak, 9 helikopter, toplamda 146 arazöz20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz. Sahada tüm teknolojiyi kullanana bir kurumuz. Tahmin ediyorum kamuda bizim kadar teknoloji kullanan kurum da yoktur. Yani yukarıdaki İHA'lardan bilgi alıp, yangının gece sevk ve idaresi konusunda biraz önce de İHA'lardan gelen bilileri yorumladık ve yangınlarla ilgili gerekli kararları aldık ve talimatları da ilgili arkadaşlarımız hem sahada, kamyonların arazözlerin başındaki işçilerimize varana kadar bu talimatları gönderdik. Bu günlerde yangın ile ilgili yoğun bir gündem ile karşınızdayız. Niye bu kadar yangın var. Her sene ortalama 2 bin 500 ile 3 bin yangın oluyor. Ama bunun 5 ila 10 tanesi çok büyük yangın olur. Ve bunların 5 ile 10 tanesi veya birkaç misli olan yani 20-30 tanesi medyaya haber olacak niteliktedir. Ama 3 bine yakın yangınla bizim orman teşkilatımız mücadele eder. Geçen sene de 8 tane büyük yangınımız vardı. 8 büyük yangının altısını birebir farklı günlerde oluğu için birkaç tanesi aynı güne denk gelmiştir. Bu altı büyük yangını ben birebir sahada koordine etmiştim. Bu sene ise maalesef hava şartlarının biraz olumsuz gitmesinden dolayı 10 tane yangını son üç dört gündür bulunduğumuz noktalardan teknolojinin de yardımı ile bunları da birebir koordine etmeye gayret gösteriyoruz. Gündemin de yangın ile ilgili yoğun olmasının sebeplerinden bir birisi. Vatandaşlarımızın aklına orman teşkilatımızın eksikleri var mıdır gibi sorular gelebilir. Orman teşkilatı normal seviyelerin üzerinde hem ekipman, hem de dünyada nevi şahsına münhasır olarak en çok personel barındıran ve taşıyan orman teşkilatlarından birisidir.

“107 yangından 98'i kontrol altında”

Türkiye genelinde son üç dört günde 107 orman yangını çıktığını belirten Bakan Pakdemirli, bunlardan 98'inin kontrol altına alındığını söyledi. Bakan Pakdemirli, “Son üç dört gün içinde 107 orman yangını çıkmış. Bunların 98 tanesi kontrol altında. 9 tanesi ise devam ediyor. 10 ile 13 arasında son üç dört gün içeresinde mücadele ettik. Ekiplerimiz yorgun ve hala da motive bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Bu yangın söndürülene kadar devam edecek. Antalya Manavgat, Gündoğmuş ve Gazipaşa'da yangınlar sürüyor. Bu yangınlar ile ilgili ciddi durum devam ediyor Bunlarla alakalı peyder pey açıklamamızı devam edeceğiz. Mersin Aydıncık yangınını kontrol altına aldık. Bu da çapı çok büyük bir yangın. Çok tehlikeli bir yangındı. Bunu tamamen kontrol altına aldık. Silifke'de bir yanın var ve bu da iyiye doğru gidiyor. Adana'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Adana'daki üç yangın da çok iri ve çok tehlikeli yangınlardı. Bu yangınları orman kahramanlarımız kontrol altına aldılar” dedi.

“Dünyanın en güçlü filosuna sahibiz”

Bakan Pakdemirli Orman Genel Müdürlüğü'nün hava ve yer gücü ile dünyanın en güçlü teşkilatına sahip olduklarını belirterek, “Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Bodrum ve Milas olmak üzere dört yangın var. Bodrum ve Milas'a sabah saatlerinde özellikle araç takviyesi ve gerekiyorsa da hava gücü takviyesi ile buradaki güçleri takviye ederek bu yangınları inşallah netice alacağız. Hepinizin bildiği gibi son dört gündür doğal afetleri yaşıyoruz. 40 derecenin üzerinde sıcaklık, nemin çok düşük olduğu, 50 kilometrenin üzerinde esen rüzgar ile yangının söndürülmesinin zor olduğu doğal koşullar ile karşı karşıyayız. Yarın itibari ile saat 12.00'da nem yüzde 10'a düşüyor. 19 itibari ile yükselecek ve yüzde 48'e yükselecek. Bunun anlamı çok daha dikkatli olmamız lazım. İnşallah başta burası ve tüm yangınlar olmak üzere en kısa zamanda bütün yangınlarımızı kontrol altına alacağız. İhtiyaca göre yurt içinden veya yurt dışından araçları planlayarak bunları ilgili mekanlara yolluyoruz. Ülkeler arasında yangın ile ilgili alışveriş yapması son derece doğaldır. Biz tüm komşularımız Yunanistan da dahil olmak üzere elimizde bulunan ve ihtilaç fazlası olan bütün hava araçlarımızı ve gerekiyorsa teknik ekip ve yer araçlarımızdan her zaman teklif ediyoruz. Uçak olarak hakikaten dünyada az bulunan ve şu anda filo sahibiyiz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü filo gücüne sahibiz. Bugün itibari ile Orman Genel Müdürlüğü'nün hava gücü ile beraber dünyadaki en önemli teşkilatlardan bir tanesidir. Akdeniz coğrafyasının da en güçlü filolarından biridir. Kara gücümüz de nevi şahsına münhasır olmak üzere dünyada eşine ve benzerine sahip olmayan ve Orman teşkilatı olarak da en kalabalık teşkilatlarından bir tanesidir. Bu tabi ki teşkilatın kalabalık olmasının en önemli meselelerinden bir tanesi elbette ormanların yeşilini arttırmak, ama diğer taraftan da ormanları korumak içindir. Tabi ki bu elim olay üzerinden siyaset yapılması başta teşkilatımızı üzüyor. Ben siyaseti iyi bilen bir insanım. Siyasetin de tiyatro olduğunu iyi bilirim. Allah'a şükür inandığımız bir işte kimse bizim moralimizi bozamaz. Sivil ve orman teşkilatımızdan şehitlerimizin olduğu bir dönemde, teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yok diye düşünüyorum. Bedenlerini siper eden bu arkadaşlarımızın Marmaris'te bulunduğumuz bu yerde 14-15 kadar arkadaşımız büyük bir tehlike attılar. Sadece yoldan aşağıya bir alev topu atlamasın diye. Yani teşkilatımız gerçekten çok motive ve dünyanın en iyilerinden biri. Üç dört gün içeresinde 107 yangından 98 tanesini kontrol altına almak her babayiğidin işi değil. Dünyada görüyorsunuz. Adı gelişmiş ülkeler statüsünde geçen Amerika'da, Rusya'da ve birçok ülkede çok büyük yangınlar çıkıyor. Bunlar günler sürüyor, hatta aylar sürüyor. Buradan istismarcılara seslenmek istiyorum. Sosyal medya istismarcılarına seslenmek istiyorum. Siyasi istismarcılara seslenmek istiyorum. Türkiye orman yangınları ile ilgili dünyanın en iyilerinden biri. Ne söylerseniz söyleyin. Bizi, ekibimizi ve milletimizi bu mücadeleden alıkoyamayacaksınız. 5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla bir giden fidanımız karşılığında bin fidan dikeceğiz. Bu da burada kamuoyu önünde deklere etmek istiyorum” dedi.

THK ile ilgili iddialar: “Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı”

“Ben iki üç gün öce şunu söyledim. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Bizim yaptığımız iş ciddi bir iş. Ciddi bir iş yapıyoruz. Çocuk oyuncağı değil. Alevler ile alev topları ile uğraşıyoruz. Bize sahada her ekipman, iste hava gücü, ister arazöz, ister arazi aracı, ister başka bir şey her ekipmanın en iyisi gerekir. Şimdi miadını doldurmuş, ekonomik ömrünü doldurmuş ve uçmakta zorlanan bir ekipman ile ilgili teşkilatımız bir karar aldı. Bizim Türk Hava Kurumu ile asla bir problemimiz olmaz. Türk Hava Kurumu ile ilgili bu iddiaları ortaya atanlar şu soruya cevap versinler. Şu an orman teşkilatı neden Türk Hava Kurumu ile çalışıyor. Bugün semalarımızda gördüğümüz Rus uçaklarının tedarikçilerindin birisi Türk Hava Kurumu. Yani bizim Türk Hava Kurumu ile problemimiz yok. Bizim kurumlarla da problemimiz olmaz. Türk Hava Kurumunun da bugün kamuda iki tane en önemli müşterisi vardır. Bir tanesi Orman teşkilatıdır, diğeri de Sağlık Bakanlığıdır. Bu köklü bir ilişkidir ve senelere sari bir ilişkidir. Bu anlamda biz eski ve işe yaramayan bir alet edavat yerine yeni ve daha ileri teknolojileri kullanmak kaydıyla bu seçimleri teşkilatımız yaptı. Ben de teşkilatımızın arkasında urdum. Bizim işimiz gerçekten zor bir iş. Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. İHA'larla çalışıyoruz, insansız hava helikopterleri ile çalışıyoruz. Ama artık eskimiş ve miadı dolmuş, isterlerse bin defa söylesinler eskimiş ve miadı dolmuş herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Çünkü bir ağaca para biçemeyiz. Bir ağacın değeri olmaz. Bunu lütfen herkesin anlaması gerekiyor. Bizim bu Türk Hava Kurumu'nun uçakları yerine çok daha iyi ve çok daha modernlerini koyduk. Ayrıca helikopter filomuzu da 27'den 39'a çıkardık. Son günlerdeki takviyemiz ile de 45'e çıkardık. Uçak filomuzu çeşitli ülkelerden takviyeler ile 14 hatta 15'lere çıkardık, Yani bugün itibari ile bizim yangınları söndürme ile alakalı şu veya bu eksiktir dememiz söz konusu değildir. Kullandığımız teknolojilerin hiç birisi eksik uçaklarda yok. En önemlisi de teşkilatım bu uçakları emniyetli bulmuyordu” dedi.