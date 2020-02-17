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Bakan Selçuk, eğitime katkı verenlere plaket verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla’da eğitime katkı veren iş insanı hayırsever vatandaşlara plaket verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla'da eğitime katkı veren iş insanı hayırsever vatandaşlara plaket verdi.


Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen törene AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri ve hayırsever vatandaşlar katıldı.


Yüzde 100 eğitime destek kampanyası çerçevesinde Muğla genelinde eğitime maddi destekte bulunan 60 hayırsever Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından plaket ile ödüllendirildi. Plaket töreni sonunda toplu fotoğraf ve görüntü çekildi.

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